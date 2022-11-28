Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦКС дав поради на випадок нової масованої атаки росіян

Росіяни готуються до нової ракетної атаки на Україну. Опубліковано інфографіку з порадами, як подбати про свою безпеку.
Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та графічних матеріалах від SPRAVDI.
"Під час повітряних тривог не нехтуйте безпекою та прямуйте в укриття!" - закликають в матеріалі.
Інші поради від Центру стратегічних комунікацій та SPRAVDI:
• Що робити, якщо відсутній мобільний зв'язок;
• Як підключитись до іншого мобільного оператора;
• Основні правила поведінки в укритті.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що понад 150 киян загинули через ракетні чи бомбові удари Росії. Було пошкоджено чи зруйновано понад 350 житлових будинків.