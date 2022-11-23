Через мороз відновлювальні роботи триватимуть довше, - ДТЕК

Аварійно-відновлювальні роботи на енергомережах у деяких регіонах через мороз і льодяний дощ, можуть тривати довше, ніж зазвичай.
Про це заявили у пресцентрі ДТЕК.
Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС вже почали ліквідацію пошкоджень.
"У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через ворожі обстріли в Дніпропетровській області знеструмлені водоканали. Також відсутнє водопостачання у Києві. Без світла Львів, міська влада попередила про перебої з водою.
У Кривому Розі розпочалася рятувальна операція з підйому шахтарів із шахт.