На засіданні Священного синоду було ухвалено низку кадрових рішень

Вони стосуються єпархіального управління.

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У середу, 23 листопада, на засіданні Священного Синоду було прийнято низку кадрових рішень.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У відповідь на рапорт про погіршення стану здоров’я, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф звільнений від керування Кіровоградською єпархією. Керуючим Кіровоградською єпархією призначено архієпископа Васильківського Миколая. Митрополит Іоасаф надалі буде нести послух вікарія Київської Митрополії.

Єпископом Свалявським, вікарієм Мукачівської єпархії обрано архімандрита Іларія (Гаврильця), клірика Мукачівської єпархії.

Клірик Київської єпархії архімандрит Іаков (Галандзовський) обраний єпископом Дрогобицьким, вікарієм Львівської єпархії.

Митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима звільнено від керування Івано-Франківською єпархією та почислено на спокій. Єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії обрано архімандрита Никиту (Сторожука), клірика Чернівецько-Буковинської єпархії.

Митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей звільнений від керування Ізюмською єпархією та почислений на спокій. Керуючим Ізюмською єпархією обраний клірик Харківської єпархії архімандрит Іоанн (Терновецький).

Митрополита Роменського і Буринського Іосифа звільнено від управління Роменською єпархією та почислено на спокій. Преосвященним Роменським і Буринським призначено єпископа Гостомельського Тихона, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

Нагадаємо, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником Роменської єпархії (Сумська область) митрополита Конотопського і Глухівського Романа (Дмитра Кимовича) замість митрополита-втікача Іосифа Масленнікова.