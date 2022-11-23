ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді
Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

На засіданні Священного синоду було ухвалено низку кадрових рішень

Вони стосуються єпархіального управління.

На засіданні Священного синоду було ухвалено низку кадрових рішень
Фото: news.church.ua

У середу, 23 листопада, на засіданні Священного Синоду було прийнято низку кадрових рішень.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

  • У відповідь на рапорт про погіршення стану здоров’я, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф звільнений від керування Кіровоградською єпархією. Керуючим Кіровоградською єпархією призначено архієпископа Васильківського Миколая. Митрополит Іоасаф надалі буде нести послух вікарія Київської Митрополії.
  • Єпископом Свалявським, вікарієм Мукачівської єпархії обрано архімандрита Іларія (Гаврильця), клірика Мукачівської єпархії.
  • Клірик Київської єпархії архімандрит Іаков (Галандзовський) обраний єпископом Дрогобицьким, вікарієм Львівської єпархії.
  • Митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима звільнено від керування Івано-Франківською єпархією та почислено на спокій. Єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії обрано архімандрита Никиту (Сторожука), клірика Чернівецько-Буковинської єпархії.
  • Митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей звільнений від керування Ізюмською єпархією та почислений на спокій. Керуючим Ізюмською єпархією обраний клірик Харківської єпархії архімандрит Іоанн (Терновецький).
  • Митрополита Роменського і Буринського Іосифа звільнено від управління Роменською єпархією та почислено на спокій. Преосвященним Роменським і Буринським призначено єпископа Гостомельського Тихона, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

 

Нагадаємо, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником Роменської єпархії (Сумська область) митрополита Конотопського і Глухівського Романа (Дмитра Кимовича) замість митрополита-втікача Іосифа Масленнікова. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також