На засіданні Священного синоду було ухвалено низку кадрових рішень

У середу, 23 листопада, на засіданні Священного Синоду було прийнято низку кадрових рішень.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
- У відповідь на рапорт про погіршення стану здоров’я, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф звільнений від керування Кіровоградською єпархією. Керуючим Кіровоградською єпархією призначено архієпископа Васильківського Миколая. Митрополит Іоасаф надалі буде нести послух вікарія Київської Митрополії.
- Єпископом Свалявським, вікарієм Мукачівської єпархії обрано архімандрита Іларія (Гаврильця), клірика Мукачівської єпархії.
- Клірик Київської єпархії архімандрит Іаков (Галандзовський) обраний єпископом Дрогобицьким, вікарієм Львівської єпархії.
- Митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима звільнено від керування Івано-Франківською єпархією та почислено на спокій. Єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії обрано архімандрита Никиту (Сторожука), клірика Чернівецько-Буковинської єпархії.
- Митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей звільнений від керування Ізюмською єпархією та почислений на спокій. Керуючим Ізюмською єпархією обраний клірик Харківської єпархії архімандрит Іоанн (Терновецький).
- Митрополита Роменського і Буринського Іосифа звільнено від управління Роменською єпархією та почислено на спокій. Преосвященним Роменським і Буринським призначено єпископа Гостомельського Тихона, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.
Нагадаємо, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником Роменської єпархії (Сумська область) митрополита Конотопського і Глухівського Романа (Дмитра Кимовича) замість митрополита-втікача Іосифа Масленнікова.