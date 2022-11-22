Росіяни обстріляли Сумьку і Чернігівську області, окупована Луганська – на межі гуманітарної катастрофи

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Київській, Черкаській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині.

У Сумській уночі були обстріли Зноб-Новгородської та Есманьської громад. Зруйновано житловий будинок мирних жителів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється, йдеться у повідомленні від обласних військових адміністрацій. Протягом минулої доби ворог обстріляв Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади. Люди не постраждали.

У Чернігівській області уночі був обстріл біля Семенівки. Без втрат та руйнувань. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Дорожнянка, Червоне, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Приморське, Степногірськ, Новотроїцьке, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Преображенка, Ольгівське, Комишуваха, Гуляйполе, Кам'янське. Надійшло 58 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіянами. Детальна інформація про наслідки уточнюється.

У Дніпропетровсткій окупанти знову стріляли по Нікопольському району. Ударили з "Градів" та важкої артилерії по кількох селах Марганецькоі громади. Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують території і з’ясовують деталі атак.

У Харківській росіяни продовжувать завдавати удари із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів. Вчора ввечері окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. Внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями двоє людей. Також ввечері росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, кілька автомобілів. Без постраждалих. Залишається високою мінною небезпека. У с. Пришиб, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік, загинув на місці.

У Луганській області минулої доби відбито чергові атаки окупантів поблизу Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки. Населені пункти, захоплені у 2022 році, на межі гуманітарної катастрофи.

У Донецькій уночі був ракетний удар по Краматорську, по промисловій зоні. Попередньо, без жертв. Упродовж ночі поодинокі обстріли відбувались біля с. Парасковіївка, с.Бахмутське, с.Яковлівка, с. Роздоловка Соледарської громади. Артобстріли та штурмові дії у Світлодарській громаді, зокрема, околиць ст. Майорськ, ситуація напружена. Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах громади. Інформація про поранених та загиблих уточнюється. Упродовж ночі – обстріли позицій та околиць Торецької та Мар'їнської громад. Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорку, смт Північне, Південне, Курдюмівки, Шумів, Дружби, Магдалинівки та м.Залізне. На ранок – обстріли в районі Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади. За добу на Донеччині: четверо загиблих, четверо поранених цивільних.

У Херсонській, за інформацією ГШ ЗСУ, ворог не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон. Унаслідок обстрілів російськими окупантами Херсону до обласної лікарні доставили чотири особи, які отримали травми. Під час госпіталізації одна людина померла. В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі. Також внаслідок здійснення обстрілів с. Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні. До області надходить гуманітарна допомога, відновлюються станції мобільного зв’язку.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.