Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
У Польщі впала ракета російського виробництва, – МЗС країни
У Польщі впала ракета російського виробництва, – МЗС країни
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Вільний світ з нами, поки ми не переможемо, - Резніков

Серед іншого, Україна отримає системи ППО.

Вільний світ з нами, поки ми не переможемо, - Резніков
Фото: CNN

Вільний світ підтримуватиме Україну, поки наша країна не переможе.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков

Він зазначив, що Україні зараз потрібні збільшення економічного потенціалу, краща підготовка ЗСУ та сучасна логістика.

“Дякуємо нашим партнерам за підтримку та нові ініціативи. Очікуємо чудових результатів до наступної зустрічі в Німеччині”, - написав Резніков.

 

Нагадаємо, на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України країни домовились посилити українську протиповітряну оборону. Зокрема, Швеція надасть системи ППО, боєприпаси та інше озброєння на $287 млн. Артилерію, боєприпаси і системи ППО малої дальності виділить Польща.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також