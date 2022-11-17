Вільний світ з нами, поки ми не переможемо, - Резніков

Вільний світ підтримуватиме Україну, поки наша країна не переможе.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що Україні зараз потрібні збільшення економічного потенціалу, краща підготовка ЗСУ та сучасна логістика.

“Дякуємо нашим партнерам за підтримку та нові ініціативи. Очікуємо чудових результатів до наступної зустрічі в Німеччині”, - написав Резніков.

#Ramstein 7 in a few words.

The free world is with us until we win.

🇺🇦 strength now: increased economic potential, better training of #UAarmy, modern logistics.

Grateful to our partners for the support&new initiatives.

Expecting great results before the next meeting in 🇩🇪. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 16, 2022

Нагадаємо, на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України країни домовились посилити українську протиповітряну оборону. Зокрема, Швеція надасть системи ППО, боєприпаси та інше озброєння на $287 млн. Артилерію, боєприпаси і системи ППО малої дальності виділить Польща.