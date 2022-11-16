У Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його стан дуже важкий
У Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його стан дуже важкий
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра
ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
ЗСУ зіткнулися з окупантами біля Білогорівки на Донеччині, – ISW
ЗСУ зіткнулися з окупантами біля Білогорівки на Донеччині, – ISW
Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки
Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки
Франція готується до прямої конфронтації з Росією
Франція готується до прямої конфронтації з Росією
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Будівлю поліції на Херсонщині прийшлось підірвати через російське мінування

Уникнути підриву було неможливо.

Будівлю поліції на Херсонщині прийшлось підірвати через російське мінування
Фото: Скріншот з відео

Одну із будівель Головного управління поліції Херсонської області прийшлось підірвати.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

“Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо”, - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини. 

При цьому правоохоронці вилучили більше 4 тис. вибухонебезпечних предметів.

 

Нагадаємо, під час стабілізаційних заходів у Херсоні Служба безпеки України знайшла списки агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими окупантами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також