Будівлю поліції на Херсонщині прийшлось підірвати через російське мінування

Одну із будівель Головного управління поліції Херсонської області прийшлось підірвати.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

“Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо”, - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини.

При цьому правоохоронці вилучили більше 4 тис. вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, під час стабілізаційних заходів у Херсоні Служба безпеки України знайшла списки агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими окупантами.