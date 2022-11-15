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​Росія обстрілює Харків - окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури (оновлення)

Влада закликала жителів перебувати в укриттях.

​Росія обстрілює Харків - окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури (оновлення)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти завдають ударів по Харкову.

Про це йдеться в повідомлені керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

"Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях", - наголосив очільник області.

Оновлення 16.21. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що "прильоти" були в об'єкт критичної інфраструктури. 

"Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги було зафіксовано вибухи. Ракети влучили в житлові будинки. 

ППО спрацювала в області, а також на Вінниччині та Житомирщині. Ракети росіян зафіксували над Черкаською та полтавською областями.

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