​Росія обстрілює Харків - окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури (оновлення)

Російські окупанти завдають ударів по Харкову.
Про це йдеться в повідомлені керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
"Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях", - наголосив очільник області.
Оновлення 16.21. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що "прильоти" були в об'єкт критичної інфраструктури.
"Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова", - повідомив Терехов.
Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги було зафіксовано вибухи. Ракети влучили в житлові будинки.
ППО спрацювала в області, а також на Вінниччині та Житомирщині. Ракети росіян зафіксували над Черкаською та полтавською областями.