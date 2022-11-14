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На території Рівненської області облаштовують перше модульне містечко для переселенців

Містечко буде розраховано на понад 40 внутрішньо переміщених осіб.

На території Рівненської області облаштовують перше модульне містечко для переселенців
Фото: Пресслужба Рівненської ОВА

В рамках Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області розпочались роботи по облаштуванню модульного містечка.

Про це повідомила пресслужба Рівненської ОВА.

“На території Радивилівської громади встановлюють перші 12 будиночків для понад 40 внутрішньо переміщених осіб. На це з бюджету області виділено 11,3 млн гривень”, - повідомили в пресслужбі.

“Роботи по облаштуванню містечка плануємо завершити до кінця цього року. Там, де встановлюють будинки, є усі необхідні зручності для життя, а також інфраструктура відповідає всім технічним вимогам, у тому числі для проживання у будь-яку пору року”, - наголосив голова ОВА Віталій Коваль.

Зазначається, що кожен будиночок повністю укомплектують необхідною побутовою технікою, меблями та іншим обладнанням. 

Раніше повідомлялось, що переселенці, які замешкали на Рівненщині, повертаються в деокуповані міста. Зокрема, люди повертаються у Київську, Чернігівську, Харківську та Сумську області.

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