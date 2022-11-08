Корабля окупантів з ракетами знову не виявлено, – ОК “Південь”
Корабля окупантів з ракетами знову не виявлено, – ОК “Південь”
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї, – "Схеми"
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
Ліки на вихід: чому з українського ринку зникатимуть європейські препарати
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
Речник Путіна маніпулює інформацією про перемовини з Україною
Речник Путіна маніпулює інформацією про перемовини з Україною
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
Спеціальний батальйон OPFOR продовжує битися з окупантами, – Залужний
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка
ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра, 9 листопада, відбудеться закриття 69-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці

Захід почнеться о 13:00.

Завтра, 9 листопада, відбудеться закриття 69-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця запрошує бажаючих відвідати в середу, 9 листопада, урочисту церемонію закриття 69-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

У рамках заходу, котрий почнеться о 13:00, відбудеться остання подорож поїздом у цьому сезоні.

Також буде оголошено переможців конкурсу “Кращі за професією” серед вихованців столичної дитячої залізниці та вручено кубок “Краща зміна сезону”.

Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку (вул. Парково-Сирецька, 4), куди зручно доїхати кільцевою електричкою (виходити на станції Сирець).

Нагадаємо, 4 листопада, у День залізничника, на головному залізничному вокзалі в Києві відкрилась Алея залізних героїв

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також