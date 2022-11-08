Завтра, 9 листопада, відбудеться закриття 69-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці

Укрзалізниця запрошує бажаючих відвідати в середу, 9 листопада, урочисту церемонію закриття 69-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

У рамках заходу, котрий почнеться о 13:00, відбудеться остання подорож поїздом у цьому сезоні.

Також буде оголошено переможців конкурсу “Кращі за професією” серед вихованців столичної дитячої залізниці та вручено кубок “Краща зміна сезону”.

Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку (вул. Парково-Сирецька, 4), куди зручно доїхати кільцевою електричкою (виходити на станції Сирець).

Нагадаємо, 4 листопада, у День залізничника, на головному залізничному вокзалі в Києві відкрилась Алея залізних героїв.