В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
ГоловнаСуспільствоВійна

Жителя Херсонщини, який допомагав українським бійцям, росіяни обстріляли, застосувавши безпілотник

У чоловіка - чисельні поранення. 

Жителя Херсонщини, який допомагав українським бійцям, росіяни обстріляли, застосувавши безпілотник
Фото: скріншот відео

Житель села Осокорівка, що в Херсонській області, Віктор Синєлов допомагав українським військовим, як його росіяни виявили за допомогою безпілотника та обстріляли.

Розповідь потерпілого оприлюднив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Інцидент трапився у квітні цього року. Чоловік допоміг військовим перевозити боєприпаси. Їх завозили на його подвір'я, а звідти забирали.

"Першу ходку вигрузили бистренько. А другу ходку - безпілотник вичислив мене. Машину успів в гараж.. Вийшов - і "приход", - розповів пан Віктор.

Чоловік отримав численні поранення.

"Ранило сильно: ліва лопатка розтрощена, осколок біля сьомого ребра залишився... Чотири ребра перебито. Легені були пробиті. І осколок на нозі, і ще десь..", - йдеться в розповіді потерпілого.

Нагадаємо, на Луганщині в березні росіяни розстріляли в інвалідному візку волонтера Олександра Кононова. Чоловік втратив руку і ногу і з 2014 року допомагав українській армії.

Раніше у Луганській області рашисти викрали підприємця, який допомагав українському війську.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також