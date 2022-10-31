Житель села Осокорівка, що в Херсонській області, Віктор Синєлов допомагав українським військовим, як його росіяни виявили за допомогою безпілотника та обстріляли.

Розповідь потерпілого оприлюднив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Інцидент трапився у квітні цього року. Чоловік допоміг військовим перевозити боєприпаси. Їх завозили на його подвір'я, а звідти забирали.

"Першу ходку вигрузили бистренько. А другу ходку - безпілотник вичислив мене. Машину успів в гараж.. Вийшов - і "приход", - розповів пан Віктор.

Чоловік отримав численні поранення.

"Ранило сильно: ліва лопатка розтрощена, осколок біля сьомого ребра залишився... Чотири ребра перебито. Легені були пробиті. І осколок на нозі, і ще десь..", - йдеться в розповіді потерпілого.

Нагадаємо, на Луганщині в березні росіяни розстріляли в інвалідному візку волонтера Олександра Кононова. Чоловік втратив руку і ногу і з 2014 року допомагав українській армії.

Раніше у Луганській області рашисти викрали підприємця, який допомагав українському війську.