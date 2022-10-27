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Зранку росіяни почали обстріл двох громад Сумської області

Даних про постраждалих поки нема. 

Зранку росіяни почали обстріл двох громад Сумської області
Ілюстративне фото
Фото: dpsu.gov.ua

Російська армія вранці четверга почала обстріл двох громад Сумської області. Станом на 8:29 вони тривали.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Вогонь ведеться з артилерії. 

"Хотінська громада: артобстріл після 7:30 почався, наразі триває. Саме ці вибухи чують і сумчани та мешканці сусідніх громад", – написав він.

У Білопільській громаді обстріл почався після 8 ранку.

Нагадаємо, за вчорашній день ворог двічі обстрілював Сумську область. Били по Новослобідській та Юнаківській громадах. 

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