На півдні воїни-зенітники збили ударний гелікоптер ворога

Ситуація на південнобузькому напрямку у всій операційній зоні досить напружена, але контрольована.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Противник продовжує активну оборону, вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

“Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та авіації”, – йдеться у повідомленні.

Ворог атакував наші позиції ударним гелікоптером Ка-52 “Алігатор”, який збили воїни-зенітники.

Для уточнення положення ЗСУ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, із 22:00 по 24:00 26 жовтня окупанти випустили понад два десятки іранських безпілотників-камікадзе “Shahed-136”. Збройні сили України збили 19 з них.