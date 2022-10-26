ЗСУ знищили два “Піона” російських окупантів

Артилерія окупантів була знищена двома ракетами Himars.

LB.ua в Google News

Українські захисники влучними ударами знищили дві дуже далекобійні самохідні гармати 2С7 "Піон" загарбника.

Про це повідомив волонтер АРМІЯ SOS Ярослав Тропінов.

“БПЛА "Валькірія" та система “Кропива” від АРМІЯ SOS ефективно працюють разом зі Збройними силами України задля Перемоги!! - повідомивТропінов.

Він додав, що артилерія росіян була знищена двома ракетами Himars.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 68 900 військових.