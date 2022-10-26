​За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в 15 населених пунктів Запорізької області

Від громадян надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків та квартир.

За минулу добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА в Telegram.

За повідомленням Нацполіції, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Новоандріївка, Малинівка, Полтавка, Дорожнянка, Преображенка, Степове, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівка, Ольгівське, Білогір'я, Мала Токмачка, Червоне.

До правоохоронців надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків та квартир громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Також в ОВА повідомили, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Так, виїхати вдаося 94 особам, із них 13 – діти.

Нагадаємо, з 24 жовтня знову запустили евакуаційні автобуси з Гуляйполя до Запоріжжя. Рух було припинено на початку жовтня через загострення на фронті.