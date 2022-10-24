21 жовтня загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона, - бюро

21 жовтня під час бою в районі Бахмуту на Донеччині загинув співробітник Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро майор Тарас Пона.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Тарас із перших днів повномасштабного вторгнення доєднався до лав ЗСУ і зі зброєю в руках боронив нашу землю від окупантів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що уродженець Черкащини, в лавах Бюро з січня 2016 року. У Тараса Пони лишилося троє дітей і дружина.

Нагадаємо, зранку 23 жовтня під час розмінування Святогірська у Донецькій області загинув рятувальник.