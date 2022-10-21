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З літа на війну в Україну відправили близько 15 000 завербованих у вʼязницях найманців ПВК "Вагнер"

З них 2700 – з південних регіонів. 

З літа на війну в Україну відправили близько 15 000 завербованих у вʼязницях найманців ПВК "Вагнер"
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Південь Росії лідирує за кількістю відправлених на війну проти України найманців ПВК, які були завербовані у вʼязницях і колоніях. З літа з російського півдня воювати відправили не менше 2700 вʼязнів. 

1400 осіб із цих найманців утримувались у Ростовській області. Про це пише Кавказ. Реалії з посиланням на правозахисний проєкт Avtozak LIVE.

За кілька місяців війни, за даними цього проєкту, з російських колоній в Україну відправили не менше 15 000 вʼязнів. 

Федеральна служба виконання покарань заперечує, що ПВК вербують вʼязнів.

"В останні два тижні вербування йде посилено – щоденно з різних регіонів надходить інформація про візити в колонії чи самого Пригожина (близький до Путіна бізнесмен, якого повʼязують з фінансуванням ПВК "Вагнера" – ред.) чи його помічників", – зазначили журналісти з посиланням на засновника проєкту Gulagu.net. 

Він стверджує, що засудженим у разі згоди воювати обіцяють не тільки звільнення від покарання за всі скоєні злочини, а й повну безкарність за майбутні. 

За даними ГУР Міноборони України, станом на зараз до бойових дій на території України залучено понад 8000 найманців ПВК "Ліга" (колишній "Вагнер"). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах уздовж лінії бойового зіткнення.

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