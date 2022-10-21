У Донецькій області росіяни вбили ще двох мирних українців

Також уточнено інформацію щодо девʼяти мирних мешканців, що були вбиті під час окупації.

За 20 жовтня російська армія убила в Донецькій області ще двох мирних жителів – у Бахмуті. Поранено було одну людину.

Також учора правоохоронці виявили тіла девʼяти українців, убитих під час окупації. Сім загиблих знайшли в Новоселівці, два – у Лимані, повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Фото: Павло Кириленко в Телеграм

Загалом від початку вторгнення в області убито 1070 мирних українців, поранено – 2441. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Убитих маріупольців росіяни ховали в братських могилах і спалювали в пересувних крематоріях. Місто залишається окупованим. Всю інфраструктуру Волновахи окупанти винищили обстрілами ще на початку березня.