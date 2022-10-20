РФ завдала школи клімату України на 31 млн тонн викидів парникових газів

Шкода, нанесена клімату агресією Росії, оцінюється у 31 млн тонн викидів парникових газів.

Про це міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив у коментарі для Washington Post.

Потенційний обсяг викидів парникових газів унаслідок майбутньої відбудови інфраструктури України оцінюється у 79 млн тонн.

У статті також йдеться про те, що намагаючись легітимізувати незаконну анексію, РФ включає у свій щорічний звіт для ООН дані про викиди парникових газів у Криму.

Україна також включає у свою щорічну звітність оцінку викидів з території Криму і добилася, щоб у всіх документах ООН поруч з інформацією з росіян стояла примітка про резолюцію ООН, яка визнає, що Крим – це Україна.

У листопаді відбудеться Конференція ООН зі зміни клімату 2022 року, на якій будуть обговорюватися питання зменшення світових викидів парникових газів.

За словами Руслана Стрільця, раніше в ООН лунали заклики до України не політизувати питання боротьби зі зміною клімату, але після початку широкомасштабної війни загроза безпеці всієї Європи з боку Росії змусила авторів таких закликів змінити свою позицію.

Нагадаємо, станом на кінець вересня збитки довкіллю Харківської області від російської агресії становили 83 млрд грн.