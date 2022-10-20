РФ завдала школи клімату України на 31 млн тонн викидів парникових газів

Шкода, нанесена клімату агресією Росії, оцінюється у 31 млн тонн викидів парникових газів.
Про це міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив у коментарі для Washington Post.
Потенційний обсяг викидів парникових газів унаслідок майбутньої відбудови інфраструктури України оцінюється у 79 млн тонн.
У статті також йдеться про те, що намагаючись легітимізувати незаконну анексію, РФ включає у свій щорічний звіт для ООН дані про викиди парникових газів у Криму.
Україна також включає у свою щорічну звітність оцінку викидів з території Криму і добилася, щоб у всіх документах ООН поруч з інформацією з росіян стояла примітка про резолюцію ООН, яка визнає, що Крим – це Україна.
У листопаді відбудеться Конференція ООН зі зміни клімату 2022 року, на якій будуть обговорюватися питання зменшення світових викидів парникових газів.
Нагадаємо, станом на кінець вересня збитки довкіллю Харківської області від російської агресії становили 83 млрд грн.