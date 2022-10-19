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Унаслідок обстрілу ворога були знеструмлені частина Кривого Рогу (оновлено)

“Працюють енергетики".

Унаслідок обстрілу ворога були знеструмлені частина Кривого Рогу (оновлено)
Олександр Вілкул

Унаслідок нічного обстрілу окупантів уночі без електроенергії залишилося багато населених пунктів Криворізького району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, ворог влучив і зруйнував об'єкт енергетичної інфраструктури під час останньої повітряної тривоги. Також пошкоджено двоповерховий будинок. Без втрат. 

Оновлення. Вілкул додав, що унаслідок удару без електроенергії залишилося багато населених пунктів Криворізького району (у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській громадах) та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі. Внаслідок знеструмлення насосних станцій мікрорайон також залишився без водопостачання.

"Енергетики та всі необхідні служби з ночі працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару. На мікрорайоні Інгулець електрика була відновлена о 5 ранку. О 6.30 знову було аварійне відключення. На зараз і світло і вода є", – повідомив він.

Нагадаємо, російська армія обстрілювала Кривий Ріг вночі 18 жовтня. ЗСУ збили один "шахед", але дві ракети долетіли, вибухи зафіксували у північній частині міста.

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