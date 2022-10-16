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Посольство Сербії в Україні тимчасово закрили

Співробітники працюватимуть із Белграда.

Посольство Сербії в Україні тимчасово закрили
Фото: Twitter/Serbian Government

Сербія тимчасово призупинила роботу свого посольства в Україні.

Про це йдеться на сайті посольства.

У відомстві зазначили, що це зробили для забезпечення безпеки співробітників, які продовжать свою роботу з Белграда.

Громадяни Сербії, які перебувають в Україні, при потребі зможуть звертатися в дипломатично-консульську службу телефоном або на електронну пошту.

Нагадаємо, 10 жовтня російські та проросійські канали поширили фейк, начебто посольства країн ЄС отримали вказівку про термінову евакуацію з Києва. Згодом неправдиву інформацію почали спростовувати представники дипломатичних відомств.

Нещодавно свою роботу в Києві відновило посольство Японії.

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