Посольство Сербії в Україні тимчасово закрили

Сербія тимчасово призупинила роботу свого посольства в Україні.

Про це йдеться на сайті посольства.

У відомстві зазначили, що це зробили для забезпечення безпеки співробітників, які продовжать свою роботу з Белграда.

Громадяни Сербії, які перебувають в Україні, при потребі зможуть звертатися в дипломатично-консульську службу телефоном або на електронну пошту.

Нагадаємо, 10 жовтня російські та проросійські канали поширили фейк, начебто посольства країн ЄС отримали вказівку про термінову евакуацію з Києва. Згодом неправдиву інформацію почали спростовувати представники дипломатичних відомств.

Нещодавно свою роботу в Києві відновило посольство Японії.