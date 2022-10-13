Енергетична криза прийшла не на короткий період часу, – маніпуляція від керівника “Газпрому”

“Європа переживе (зиму), лише що буде із закачуванням вже до зими 2023 та 2024 років?".

Керівник “Газпрому” Олексій Міллер заявив, що Європа переживе цю зиму, але є питання, що буде із закачуванням газу у наступні періоди.

“Європа переживе (зиму, – ред.), лише що буде із закачуванням вже до зими 2023 та 2024 років? І тоді стає зрозуміло, що енергетична криза прийшла не на короткий період часу, а причини кризи мають системний характер”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що “немає сумніву, що інцидент на «Північних потоках» є актом міжнародного тероризму, так конкуренти змушують європейців купувати ресурси за завищеними цінами”.

“РФ не винна у тому, що європейці, як у Середньовіччі, запасаються на зиму дровами”, – додав лідер окупантів.

Ще одна дезінформація росіян постпред Росії при Організації із заборони хімічної зброї Олександр Шульгін заявив, що “спроби США та їхніх союзників звинуватити РФ у дезінформації переконливо показали, що дезінформацією займаються українські підопічні Вашингтона за його потурання”.

Нагадаємо, російські пропагандисти опублікували нібито відео огляду вантажівки, якою доставили вибухівку на Кримський міст, а також її рентгенівський знімок, зроблений на пункті пропуску.