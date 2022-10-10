Електропостачання у Львові відновили майже повністю

Електропостачання у Львові відновили майже на 100%. Без живлення залишаються окремі будинки – там працюють аварійні служби.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Також відновили електропостачання у 90% населених пунктів у районах Львівської області.

Через вранішні ракетні удари в області без живлення були 1040 населених пунктів.

“Щоб допомогти нашій енергетичній системі пройти це випробування, маємо максимально зменшити споживання електроенергії у період з 17:00 по 22:00”, – зазначив він.

Окрім того, Козицький повідомив, що водопостачання у Львові відновили на 70%.

Нагадаємо, згідно з інформацією Козицього, 10 жовтня по області було випущено 15 ракет, частину з них збила ППО.

Внаслідок обстрілу росіян сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у восьми областях і столиці.