Окупанти атакували Запоріжжя ракетами, поцілили у житлові будинки (оновлено)

Вночі 6 жовтня окупанти атакували ракетами Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

“Знаходитесь в укриттях!”, – закликав Старух.

Оновлення. Унаслідок ворожих атак у місті виникли пожежі.

Руйнувань зазнали житлові будинки, точна кількість постраждалих ще не відома.

На місці подій вже працюють рятувальники.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю зранку 5 жовтня.

За останні тижні Запоріжжя зазнало більше 10 ракетних атак. У результаті загинуло 32 людини, більше 100 – постраждали.