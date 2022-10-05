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У селі Харківської області російські військові виривали мешканцям зубні протези

Мирні люди зазнавали тортур. 

У селі Піски-Радьківські Харківської області після звільнення від окупантів виявили залишену ними коробку із золотими і срібними зубними протезами. Ці протези російські військові виривали в українців, які мешкали в населеному пункті.

Фотографії  фейсбуці оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, пославшись на обласну поліцію. 

"Фотофакт нелюдських злочинів рашистів – збройних сил російської федерації в Україні: коробка з вирваними золотими та срібними зубними протезами громадян України після тортур у катівні в селі Піски-Радьківські, Ізюмський район, Харківська область", – йдеться у повідомленні. 

У Генштабі наголосили, що вище військове та політичне керівництво Росії, кожний росіянин-злочинець та кожна росіянка-злочинка, всі військовослужбовці російських збройних сил та інших формувань, які чинили злочини проти України, відповідатимуть за це, адже такі злочини не мають строків давності.

Про деокупацію села Піски-Радьківські стало відомо 27 вересня. 

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