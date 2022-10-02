Єрмак зустрівся із головним радником Президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином

Він подякував турецькій стороні за принципову підтримку територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України та за незмінну позицію щодо невизнання незаконних референдумів.

Андрій Єрмак провів зустріч із головним радником Ердогана Ібрагімом Калином.

Про це повідомив Telegram-канал глави Офісу президента.

"Андрій Єрмак подякував турецькій стороні за принципову підтримку територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України та за незмінну позицію щодо невизнання незаконних референдумів", - йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу Президента також наголосив на важливості отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки, зокрема ще до набуття нашою державою членства в НАТО.

У ході зустрічі Єрмак подякував турецькій стороні за активну участь у нещодавньому звільненні 215 українських військових із російського полону і висловив сподівання на подальше сприяння Анкари у цьому питанні.

Він відзначив ключову роль Туреччини в організації роботи зернової ініціативи та налагодженні експорту української агропродукції Чорним морем.

За його повідомленням, моменту започаткування ініціативи з українських портів вийшли більш ніж 250 суден з понад 5,7 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки. Задля запобігання глобальній продовольчій кризі важливим є подальше безперешкодне функціонування зернової ініціативи.

Крім того, сторони окремо торкнулися ситуації на ЗАЕС. Туреччина висловила свою готовність сприяти міжнародним зусиллям із запобігання ядерній загрозі.

Глава Офісу президента наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.

Також сторони обговорили перебіг ситуації на фронті, окремі питання українсько-турецької оборонної взаємодії та підтримку національних ініціатив у межах міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше Ібрагім Калин заявив, що Туреччина не визнаватиме результатів фальшивих "референдумів", які Росія проводить на окупованих територіях України.