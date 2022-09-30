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Під завалами АТП у Дніпрі знайшли тіло другого загиблого

Рятувальники шукають ще одного зниклого працівника.

Під завалами АТП у Дніпрі знайшли тіло другого загиблого
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Дніпрі знайшли тіло другого загиблого працівника транспортного підприємства, яке обстріляли росіяни сьогодні вночі.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, пошукова операція досі триває. Рятувальники шукають ще одного зниклого.

"Тіло другого загиблого щойно знайшли під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі. Там триває пошукова операція після нічного удару російського «Іскандера». На цей час ворожа атака забрала два життя, п’ятеро людей поранені.

Рятувальники продовжують шукати ще одного зниклого з ночі співробітника АТП", – написав Резніченко.

Нагадаємо, ввечері 29 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Пізніше мер міста Борис Філатов повідомив, що росіяни поцілили в АТП ракетою "Іскандер". Внаслідок удару виникла сильна пожежа, згоріла адмінбудівля та близько 50 автобусів.

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