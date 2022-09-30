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У лікарні Запоріжжя доставлено 62 людини, які постраждали через російський обстріл евакуаційної колони

Стан потерпілих встановлюється. 

У лікарні Запоріжжя доставлено 62 людини, які постраждали через російський обстріл евакуаційної колони
Фото: Олександр Старух у Telegram

Унаслідок російського обстрілу ракетами С-300 гуманітарної колони, що стояла поблизу траси Запоріжжя-Оріхів, є загиблі і поранені. У лікарні доставлено 62 людини, 23 – загинули.

Про це на місці події сказала начальник відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анна Ткаченко, пише Укрінформ.

"Сьогодні о 7:10 російські війська завдали три ракетних удари в район авторинку, поблизу траси Запоріжжя-Оріхів. У зоні ураження опинилася колона цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на тимчасово окуповану територію. На цей час відомо про 23 загиблих, 62 особи доставлені до медичних закладів міста. Їхній стан встановлюється", – зазначила вона.

На місці події працювали поліція, військові та цивільні медики, волонтери Червоного Хреста, рятувальники.

Відомо, що сьогодні на виїзд із Запоріжжя зареєструвалися 248 цивільних автомобілів. На момент обстрілу на місці було близько 100 людей.

"На території авторинку є потрапляння трьох ракет зенітно-ракетного комплексу С-300", – зазначив начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області Сергій Угрюмов.

 

За його словами, люди загинули та отримали травми внаслідок ураження уламковими елементами. Ці ракети при влучання вибухають, вражаючі елементи розсіюються на велику площу.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні, яка їхала на тимчасово захоплені території. Станом на 9:30 було відомо про 23 загиблих і 28 поранених.

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