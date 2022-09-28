Англійська онлайн: чому новий формат навчання став настільки популярним

Карантин зробив актуальним усе, що пов’язано зі словом онлайн. Деякі гурти навіть проводили онлайн-концерти, а коміки записували повноцінні виступи без глядацького залу. І хоча після скасування обмежень багато онлайн-подій втратили актуальність, вивчати англійську онлайн у мовних школах стало ще популярнішим. Чому саме такі мовні курси мають попит, розповідаємо у статті.

Чому вчити англійську онлайн зручніше, ніж офлайн

Головна проблема у вивченні англійської мови – це почати вчити. Щоб піти вчитися в мовну школу англійської офлайн, необхідно знайти школу, записатися, особисто прийти до навчального закладу, підписати договір, узгодити графік і потім регулярно ходити на заняття. Тобто потрібно кілька разів піднятися зі стільця і поїхати в мовну школу. І саме тому багато хто не робить перший крок до знань, продовжуючи мріяти про англійську, як про політ у космос.

А ось завдяки інтернету подібне завдання суттєво спростилося. Записатися на мовний курс і навіть укласти договір зі школою англійської можна сидячи на ліжку з ноутбуком на руках. Коли ж людина стає студентом, вона отримує ще трохи бонусів:

Більше часу. Оскільки необхідність регулярно їздити до школи мов відпадає, з’являється більше вільного часу, який, серед іншого, можна витратити на англійську мову. Якщо ви вважаєте, що будете прокрастинувати заняття з англійської онлайн, то рекомендуємо почитати наші поради, як вчити англійську віддалено.

Оскільки необхідність регулярно їздити до школи мов відпадає, з’являється більше вільного часу, який, серед іншого, можна витратити на англійську мову. Якщо ви вважаєте, що будете прокрастинувати заняття з англійської онлайн, то рекомендуємо почитати наші поради, як вчити англійську віддалено. Менше страху. Ви не стикаєтеся з реальними людьми, а тому знижується рівень тривоги і страх зробити помилку. Поступово ви починаєте говорити англійською вільно і повністю забуваєте страхи.

Ви не стикаєтеся з реальними людьми, а тому знижується рівень тривоги і страх зробити помилку. Поступово ви починаєте говорити англійською вільно і повністю забуваєте страхи. Можливість заощадити гроші. Найчастіше саме онлайн-курси коштують дешевше. Рекомендуємо порівняти, щоб переконатися в цьому.

Ваш смартфон може стати доступом до необмежених знань, зокрема в галузі іноземних мов.

Щоб остаточно переконатися в тому, що віддалене навчання є кращим вибором для вас, спробуйте пройти пробне заняття з англійської мови онлайн. Так ви зможете оцінити власне сприйняття матеріалу через екран телефона або монітор комп’ютера.

Обирайте курси, щоб не пошкодувати

Мовних курсів дуже багато, але не всі дають студентам реальні знання. Тому коли почнете підбирати курси для себе, обов’язково враховуйте наступні моменти:

Чи збігаються цілі курсу і ваші особисті прагнення . Наприклад, якщо ви працюєте юристом і збираєтеся вчити англійську для професійної діяльності, краще шукати бізнес-курси онлайн із правовим ухилом.

. Наприклад, якщо ви працюєте юристом і збираєтеся вчити англійську для професійної діяльності, краще шукати бізнес-курси онлайн із правовим ухилом. Наскільки насиченою є програма. Обов’язково зверніться до школи мов і уточніть наповнення курсу. Можливо, на заняттях студенти обговорюють погоду в Лондоні, а вам актуальніша американська поп-культура.

Обов’язково зверніться до школи мов і уточніть наповнення курсу. Можливо, на заняттях студенти обговорюють погоду в Лондоні, а вам актуальніша американська поп-культура. Чи підходить вам графік. Так, навіть на онлайн-курсах є графік, оскільки їх веде живий викладач.

Успіхів вам в онлайн-освіті!