Росіяни нанесли ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури міста Первомайський Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Первомайському окупанти нанесли ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури. Окрім цього, є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано два приватні будинки", – йдеться у повідомленні.

Мер Первомайського Микола Бакшеєв розповів, що через аварійну ситуацію тимчасово відключено водопостачання деяких вулиць старої частини міста."Відновлення водопостачання буде здійснено 27-28 вересня", – уточнив він.

Фото: ГУ ДСНС Харківщини у Telegram

Оновлено 16:00. Від ракетного удару в Первомайському на Харківщині загинула 15-річна дівчинка, повідомив Олег Синєгубов.

"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди", – заявив він.

Фото: ГУ ДСНС Харківщини у Telegram

Оновлено 17:15. Внаслідок ракетного удару, завданого росіянами по Первомайському Харківської області в понеділок удень, загинуло семеро людей, повідомляє у Facebook ГУ ДСНС Харківщини.

"В результаті удару по приватному сектору Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, оперативники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині.