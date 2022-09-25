На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
З усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли, - Севгіль Мусаєва
З усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли, - Севгіль Мусаєва
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог знову атакував Запоріжжя ракетами

Відомо про 10 прильотів.

Ворог знову атакував Запоріжжя ракетами
Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

У ніч на 25 вересня російська армія здійснила ракетну атаку на Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

“Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару”, – йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією було близько 10 прильотів. 

Людей просять залишатися в укриттях, адже завжди є ризик повторних обстрілів. 

Уночі 24 вересня над Запоріжжям сили ППО збили одну ворожу ракету, ще одна влучила у житловий сектор обласного центру та спричинила пожежу в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, 7 поранено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також