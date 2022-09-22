На блокпості у Василівці окупанти не пропускають чоловіків від 18 до 35 років, - Федоров

Російські загарбники відмовляються випускати з тимчасово окупованої території Запорізьої області молодих чоловіків.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“На ворожому блокпості у Василівці перестали пропускати чоловіків віком від 18 до 35 років. Хочуть мобілізувати чоловіків до рашистської армії”, - написав Федоров.

Він порадив евакуюватись альтернативним шляхом - через Крим в сторону Грузії.

Раніше повідомлялось, що окупаційна влада тимчасово окупованої частини Запорізької області з 1 жовтня дозволятиме виїзд лише на підставі спецперепустки.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Надсилання людей на війну він назвав "необхідники кроками" для захисту територіальної цілісності Росії.