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На блокпості у Василівці окупанти не пропускають чоловіків від 18 до 35 років, - Федоров

Евакуюватись із тимчасово окупованих територій треба пошвидше.

На блокпості у Василівці окупанти не пропускають чоловіків від 18 до 35 років, - Федоров
Фото: Злата Некрасова

Російські загарбники відмовляються випускати з тимчасово окупованої території Запорізьої області молодих чоловіків.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“На ворожому блокпості у Василівці перестали пропускати чоловіків віком від 18 до 35 років. Хочуть мобілізувати чоловіків до рашистської армії”, - написав Федоров. 

Він порадив евакуюватись альтернативним шляхом - через Крим в сторону Грузії. 

Раніше повідомлялось, що окупаційна влада тимчасово окупованої частини Запорізької області з 1 жовтня дозволятиме виїзд лише на підставі спецперепустки.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Надсилання людей на війну він назвав "необхідники кроками" для захисту територіальної цілісності Росії. 

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