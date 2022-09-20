На Харківщині розчищили понад 100 державних доріг

З минулого тижня дорожники розпочали прибирати деокуповані території Харківської області, розчищено 104 км державних доріг.

По це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Впродовж 19 вересня на державних дорогах працювало 23 одиниці техніки та 55 працівників. Дорожники прибирали та розчистили 12 км.

Зокрема, очистили проїзну частину доріг механічною щіткою та вивезли понівечені автівки з узбіч доріг. Роботи велися на дорогах Київ – Харків; Харків – Красноград – Дніпро і Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

“Поступово очищаємо дороги від наслідків бойових дій, продовжуємо фіксувати обсяги завданих збитків дорожній інфраструктурі області та готуємось до масштабного розчищення та логістичного відновлення, адже роботи проводимо лише там, де вже працювали піротехнічні підрозділи ДСНС”, – зазначили у міністерстві.

Також Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничне сполучення на Сході України. З 20 вересня почне курсувати приміський поїзд Лозова – Бантишеве. Він вирушатиме щодня, крім четверга.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала поки що почекати із поверненням на звільнені від росіян території Харківської області. Людей просять дати можливість владі зробити все, щоб ці території були розміновані, щоб там було відновлено живлення і наші провайдери працювали.