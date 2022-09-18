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Негода на Сумщині: травмовані жителі, зруйновані будинки і зірвані дахи (доповнено)

На місці працюють рятувальники ДСНС.

Негода на Сумщині: травмовані жителі, зруйновані будинки і зірвані дахи (доповнено)
Фото: ДСНС

У Сумській області через негоду отримали травмування жителі, також зруйновано будинки і зірвано дахи.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, постраждала Буринська міська ОТГ. У домогосподарствах є чимало руйнувань, повалено дерева, близько 20 приватних будинків лишилися без даху. Частина громади - без електропостачання.

"На місці працюють рятувальники ДСНС, надав доручення якнайшвидше, використовуючи матеріальний резерв громади та, за потреби, області, накрити будинки. Також відпрацьовуємо питання евакуації мешканців з Департаментом цивільного захисту СОВА", - розповів Живицький.

Станом на 18.50 18 вересня була інформація про чотирьох потерпілих із легкими тілесними ушкодженнями. Одну жінку госпіталізували до Конотопської лікарні. Також у медзакладі перебуває травмована піврічна дитина.

"Є сильно зруйновані хати. Пошкоджена АЗС та ще ряд нежитлових приміщень у громаді. Рятувальники дістають людей з-під завалів. На місці працюють аварійні бригади енергетиків. Триває робота по евакуації людей з постраждалих будинків. Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів", - зазначив керівник ОВА.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, перший сніг цієї осені випав зранку 18 вересня у Карпатах- на вершині гори Піп Іван.

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