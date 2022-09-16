Міністр енергетики прокоменитував резолюцію МАГАТЕ щодо деокупації ЗАЕС

“Щиро вдячний представникам всіх 26 країн, які проголосували “за” таке рішення!".

Резолюція Ради керуючих МАГАТЕ з вимогою до росії щодо деокупації ЗАЕС – це показовий приклад адекватної відповіді міжнародної інституції на дії країни-терориста.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Коли все названо своїми іменами і немає можливості для будь-яких двозначностей. Коли маски зірвані і терорист не зможе сховатись за зливою з маніпулятивних заяв”, – написав міністр.

Галущенко підкреслив, що вітає рішення Ради керуючих МАГАТЕ.

“Щиро вдячний представникам всіх 26 країн, які проголосували “за” таке рішення! Закликаю країни, які утримались від голосування, зважити на важливість запобігти поширенню “вірусу ядерного тероризму” світом. Давайте зупинемо росію зараз, поки її приклад не почав наслідувати хтось інший”, – зазначив він.

Міністр висловив сподівання на розширення переліку країн, які готові зупинити країну-терориста, під час Генеральної конференції МАГАТЕ.