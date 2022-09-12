Головне за день. Понеділок, 11 вересня

Контрнаступ ЗСУ, відбиті атаки противника, ворожі обстріли Харкова, Сумщини та Чернігівщини, припинення спрощеного візового режиму між ЄС і РФ. Яким запам’ятається 201-й день повномасштабної війни.

Контрнаступ українських захисників триває. Підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил і Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ, що в Донецькій області.

Про це йдеться у відео військових, оприлюдненому на Facebook-сторінці Нацгвардії України.

"Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов'язково нашою", - йдеться у зверненні, яке записав боєць НГУ Віталій Марків.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України. Чимало добровольців категорично відмовилися служити в бойових умовах.

Тим часом Сили оборони успішно відбили атаки росіян у районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Наразі окупанти продовжують зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донеччини й утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу українських військ на окремих напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 вересня – у нашій новині.

Російська армія вдень 12 вересня завдала чергового удару по Харкову. Є влучання в дорожнє покриття в Київському районі. Щонайменше одна людина загинула.

Також під обстріл потрапив Основʼянський район. "Кількість поранених збільшилася до чотирьох. Окупанти завдали ударів по двом районам міста – Основ’янському та Київському", – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов додав, що внаслідок обстрілів повторилась учорашня ситуація – зникла електроенергія. "Виведені з ладу обʼєкти критичної інфраструктури, внаслідок чого у Харкові зникло світло і припинено водопостачання", – написав він.

Згодом кількість поранених зросла з чотирьох до шести. Четверо постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.

Пізніше росіяни обстріляли Харків знову, вже втретє за день.

Російські окупаційні війська ввечері 12 вересня обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Станом на 21.00 було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів повідомили в оперативному командуванні "Північ".

За даними військових, на Сумщині вдень близько 11.00 пролунали 17 вибухів, ймовірно, з міномету 120 мм та ствольної артилерії на території Шалигинської громади Шосткинського району. Упродовж 17.00-18.00 тривав обстріл (ймовірно, зі ствольної артилерії) Есманської громади. Було зафіксовано 6 вибухів.

"На Чернігівщині удень ворог ймовірно з самохідних артилерійських установок обстрілював район населеного пункту Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району. Було чути шість вибухів. З 18.30 год. повідомлено ще про 13 вибухів зі ствольної артилерії по тому ж району", - додали в командуванні.

Унаслідок збройної агресії окупантів у місті Ізюм загинула щонайменше тисяча цивільних. Ще більша кількість людей звільненого міста постраждала через відсутність медичної допомоги. Тому наразі конче необхідно забезпечити місто ліками та госпіталізувати потерпілих. Про це на брифінгу повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков, передає кореспондент LB.ua.

"10 вересня завдяки ЗСУ над Ізюмом знову замайорів жовто-блакитний прапор України. Зараз він з’являється на усіх будинках, на найвищій точці у Харківській області… Зараз ще в Ізюмі відбуваються стабілізаційні заходи, які проводять ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні органи, щоб уряд та Генштаб офіційно повідомили про добру новину, на яку всі так довго чекали", – заявив він.

Стрельніков додав, що місто дуже сильно постраждало внаслідок військової агресії окупантів.

Подробиці – в нашій новині.

На Півдні Збройні сили України просунулися на окремих ділянках на декілька десятків кілометрів. Чотири населені пункти офіційно повністю звільнені та під прапором України.

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Зокрема, територіальні громади вздовж лінії зіткнення. Криворіжжя та Нікопольщину, де чобіт окупанта не ступав, також. Таким чином вони намагаються посилити свій психологічний тиск для формування розуміння, коли під натиском вони відступають, що нібито це нічого не значить. А вони тримають під вогневим контролем дуже далекі території", – заявила вона.

Детальніше про успіхи ЗСУ на південному напрямку — в новині.

Збройні сили України звільнили від російських окупантів кілька населених пунктів на Луганщині. Наразі там триває зачистка.

"Після остаточної деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Місцевим мешканцям. Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій – перебувайте в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють. Кожен сантиметр луганської землі відвойовується. ЗСУ заходять не «парадом». Допомагаємо та підтримуємо до Перемоги!" – додав Гайдай.

Він також звернувся до окупантів та колаборантів, які похапцем покидають Луганщину. З якими саме словами – в нашій новині.

Сьогодні набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про припинення дії угоди про спрощений візовий режим із Росією, в результаті для росіян зміняться умови й терміни оформлення шенгенських віз.

Терміни розгляду документів і видачі віз тепер становитимуть щонайменше 15 днів, у деяких випадках – до 45 днів. Візовий збір зріс із 35 до 80 євро. Для дітей віком 6–12 років – з 35 до 40 євро. Крім того, зросте кількість необхідних для подання документів. Консульства шенгенських країн можуть вимагати в заявників додаткові документи, зокрема ті, що не входять до стандартного переліку для заяви.

Детальніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде ще більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!