Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Контрабанда і генерал
Контрабанда і генерал
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За півроку медичні вагони перевезли 1800 людей, - Укрзалізниця

Медичні вагони почали курсувати на початку березня.

За півроку медичні вагони перевезли 1800 людей, - Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Медичні вагони Укрзалізниці та організації “Лікарі без кордонів” перевезли 1800 людей від початку курсування півроку тому.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Вагони Укрзалізниці для евакуації цивільних поранених, хворих, вагітних та дітей з особливими потребами з-під лінії вогню були вперше запущені на початку березня за сприяння міжнародної організації “Лікарі без кордонів” та Міністерство охорони здоров'я України”, - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці розповіли, що на 12 вересня медичними поїздами виконано 50 рейсів, в першу чергу з Донбасу.

Вагони медичних поїздів оснащені дефібриляторами, УЗД та іншою сучасною апаратурою. Також вони мають повноцінні палати й повний спектр необхідних медикаментів.

Нагадаємо, щодня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій отримує сотні звернень від українців, які перебувають під окупацією і хочуть евакуюватися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також