Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині повідомили більше 100 підозр у зраді, - ОВА

Також затримано зокрема військовослужбовців РФ.

На Харківщині повідомили більше 100 підозр у зраді, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області пред’явлено вже більше 100 підозр у зраді.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню "Думка".

"У нас зараз пред’явлено вже більше 100 підозр по території Харківської області. Деяким - очно, тобто безпосередньо вручені органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України підозри. І люди затримані, зокрема військовослужбовці РФ. Є люди, яким заочно оголошена ця підозра. Частково ці заочні підозри переростуть в очні, коли наші Збройні Сили будуть деокуповувати території", - розповів очільник області.

Він наголосив на тому, що до цього необхідно підійти досить принципово, тому що це безпека нашої держави.

"Та ситуація, яку ми наразі маємо в Куп'янській громаді і її голова, говорить нам про те, що десь, напевно, ми теж недопрацювали в цьому напрямку. Ми розуміємо, що для цього спеціально були підготовлені люди, які є кадровими працівниками російських спецслужб", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, шістьох "високопосадовців" у Харківській та Запорізькій областях звинувачують у колабораціонізмі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також