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На Київщині зареєстровано більше 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб

Київщина готова приймати вимушених переселенців і далі.

На Київщині зареєстровано більше 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб
Модульні будинки для переселенців
Фото: 057.ua

У Київській області зареєстровано 316 306 внутрішньо переміщених осіб. З них до 24 лютого у столичний регіон переїхали 60 559 людей.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Станом на сьогодні найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб перебуває в Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах.

Вимушених переселенців розміщують у тимчасових модульних містечках, гуртожитках соціальної сфери та приватної власності. Від 24 лютого в комунальних закладах Київщини поселили 22,3 тисячі ВПО.

Крім того, у області виділено 64 локації в установах соцзахисту населення, базах відпочинку та дитячих оздоровчих таборах комунальної та приватної форм власності. На сьогодні розгорнуто 4,1 тис. місць для розміщення ВПО, з них вільних – 832.

Також за березень-серпень 2022 року програмою “Прихисток” у 64 територіальних громадах скористалися 56 046 внутрішньо переміщених осіб. Таким чином мешканці Киїщини безкоштовно надають житло для людей, які були змушені виїхати з регіонів, де тривають активні бої

Як раніше повідомлялось, до медичних закладів Київської області працевлаштували 116 лікарів, медсестер та фельдшерів з регіонів України, де ведуться бойові дії. 

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