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Українська розвідка повідомила - володіє повною інформацією про те, що відбувається на території ЗАЕС

"Це і катування, і так звані фільтраційні заходи, що по суті є актами геноциду, це примус і терор персоналу станції, це обстріли цивільних об’єктів, які ведуться з території АЕС і як окупанти завозять військову техніку на територію ЗАЕС".

Українська розвідка повідомила - володіє повною інформацією про те, що відбувається на території ЗАЕС
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Українська воєнна розвідка від початку повномасштабного вторгнення Росії відстежує ситуацію довкола Запорізької АЕС і володіє повною інформацією про те, що там відбувається. 

Про це повідомили в пресслужбі ГУР з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, ГУР збирає інформацією власними силами і завдяки обміну з партнерами.

"Тому про окупантів нам відомо майже все – і про його наміри, навіть ті, які поки що починали втілюватись в життя. Ми чітко бачимо дії ядерного терориста, яким є російська федерація. Ми бачимо дії, які порушують гуманітарне право, несуть загрозу для життя мирного населення – це і катування, і так звані фільтраційні заходи, що по суті є актами геноциду, це примус і терор персоналу станції, це обстріли цивільних об’єктів, які ведуться з території АЕС і як окупанти завозять військову техніку на територію ЗАЕС", - сказав Юсов.

Він підкреслив, що наша держава і світова спільнота ознайомлені з ситуацією на атомній електростанції та "вживають необхідних заходів".

Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі звернувся до Ради безпеки ООН із пропозицією створити зону ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

У Держатомрегулювання заявили, що в разі необхідності Державна інспекція ядерного регулювання ухвалить рішення про відключення шостого енергоблока Запорізької атомної електростанції – єдиного, який зараз працює.

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