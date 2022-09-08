Обстріли не припиняються. Є загиблі та поранені.

Фото: Ігор Терехов в тг

Вранці загарбники знову обстріляли Харків.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Обстріл Немишлянського району. Попередньо з РСЗВ. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Також, за повідомленням мера, під ворожим вогнем Індустріальний район.

“Попередньо два “прильоти”. Один в адміністративний будинок. По другому інформація уточнюється”, – написав Терехов.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про жертв обстрілу. Є загиблі та поранені.

Фото: Ігор Терехов в тг

Фото: Ігор Терехов в тг

“На жаль, внаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі. За попередніми даними медиків, двоє людей загинули, п'ятеро – отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань”, – написав він.

Нагадаємо, за попередню добу росіяни завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова.