Вранці загарбники знову обстріляли Харків.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
“Обстріл Немишлянського району. Попередньо з РСЗВ. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.
Також, за повідомленням мера, під ворожим вогнем Індустріальний район.
“Попередньо два “прильоти”. Один в адміністративний будинок. По другому інформація уточнюється”, – написав Терехов.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про жертв обстрілу. Є загиблі та поранені.
“На жаль, внаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі. За попередніми даними медиків, двоє людей загинули, п'ятеро – отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань”, – написав він.
Нагадаємо, за попередню добу росіяни завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова.