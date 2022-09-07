Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині знищена баржа з окупантами та бойовою технікою, - ОК “Південь”

Проблеми із логістикою у загарбників стають все більш серйозними.

На Херсонщині знищена баржа з окупантами та бойовою технікою, - ОК “Південь”
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

При спробі російських окупантів налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані було знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Підтверджені втрати ворога складають 30 рашистів та 2 бойові машини піхоти”, - повідомили в ОК “Південь”.

Зазначається, що українські захисники тримають Каховський міст під вогневим контролем, і не дозволяють ворогу провести ремонтні роботи.

Крім того, було знищено склад боєприпасів у Бериславському районі. 

Нагадаємо, бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили черговий ударний вертоліт Мі-24 російських окупантів. Раніше українські десантники знищили два російські "Грачі" - Су-25. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також