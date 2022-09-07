На Херсонщині знищена баржа з окупантами та бойовою технікою, - ОК “Південь”

Проблеми із логістикою у загарбників стають все більш серйозними.

При спробі російських окупантів налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані було знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Підтверджені втрати ворога складають 30 рашистів та 2 бойові машини піхоти”, - повідомили в ОК “Південь”.

Зазначається, що українські захисники тримають Каховський міст під вогневим контролем, і не дозволяють ворогу провести ремонтні роботи.

Крім того, було знищено склад боєприпасів у Бериславському районі.

Нагадаємо, бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили черговий ударний вертоліт Мі-24 російських окупантів. Раніше українські десантники знищили два російські "Грачі" - Су-25.