Гроссі звернувся до Радбезу ОНН щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС

"До припинення війни потрібно впровадити термінові проміжні заходи для запобігання ядерній аварії".

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі звернувся до Ради безпеки ООН із пропозицією створити зону ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

Про це йдеться у Твіттері Гендиректора МАГАТЕ.

“Це ґрунтується на висновках нашої місії на електростанції, викладених у нашому новому звіті”, – зазначив він.

За його словами, нинішня ситуація на станції є неприйнятною. До припинення війни потрібно впровадити термінові проміжні заходи для запобігання ядерній аварії, викликаній військовими діями.

“Цього можна досягти негайно встановивши захисну зону”, – знову підкреслив Гроссі. МАГАТЕ готове розпочати консультації для її створення.

Till that happens, urgent interim measures are needed to prevent a nuclear accident caused by military means. This can be achieved by the immediate establishment of a protection zone. We are ready to start immediately the consultations leading to the establishment of a NSSPZ. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 6, 2022

Нагадаємо, МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками місії на Запорізьку атомну електростанцію, висловивши сім рекомендацій.

Серед пропозицій: зарезервувати зовнішню лінію електропостачання, яка буде доступна в будь-коли; відпрацювати функції реагування на надзвичайні ситуації; установити надійні та резервні канали зв'язку зі ЗАЕС і розпочати термінове створення зони ядерної безпеки та зони захисту на атомній електростанції.

Глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що висновки місії Міжнародного агентства з атомної енергії мають призвести до деокупації Запорізької АЕС.

Також українська сторона вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС для евакуації мирних жителів.