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Гроссі звернувся до Радбезу ОНН щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС

"До припинення війни потрібно впровадити термінові проміжні заходи для запобігання ядерній аварії".

Гроссі звернувся до Радбезу ОНН щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі звернувся до Ради безпеки ООН із пропозицією створити зону ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

Про це йдеться у Твіттері Гендиректора МАГАТЕ.

“Це ґрунтується на висновках нашої місії на електростанції, викладених у нашому новому звіті”, – зазначив він.

За його словами, нинішня ситуація на станції є неприйнятною. До припинення війни потрібно впровадити термінові проміжні заходи для запобігання ядерній аварії, викликаній військовими діями.

“Цього можна досягти негайно встановивши захисну зону”, – знову підкреслив Гроссі. МАГАТЕ готове розпочати консультації для її створення.

Нагадаємо, МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками місії на Запорізьку атомну електростанцію, висловивши сім рекомендацій.

Серед пропозицій: зарезервувати зовнішню лінію електропостачання, яка буде доступна в будь-коли; відпрацювати функції реагування на надзвичайні ситуації; установити надійні та резервні канали зв'язку зі ЗАЕС і розпочати термінове створення зони ядерної безпеки та зони захисту на атомній електростанції.

Глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що висновки місії Міжнародного агентства з атомної енергії мають призвести до деокупації Запорізької АЕС.

Також українська сторона вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС для евакуації мирних жителів.

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