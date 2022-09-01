Прохолода прийшла разом із календарем, - синоптик

Українцям доведеться прикривати на ніч вікна та діставати ковдри.

Українцям варто підготуватись до осені. А бабине літо є і буде.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Другої осінньої ночі українцям таки доведеться прикривати на ніч вікна та дістати якісь, хоч і не пухові, але ковдри", - сказала синоптик.

За її словами, 2 вересня у північних, західних та в більшості центральних областей очікується всього +6 - +10 градусів.

У південній частині, східних областях, а також у Чернівецькій та Дніпропетровській областях +10 - +16 градусів.

Протягом дня п'ятниці буде тепліше, проте спека вже - в минулому. Максимальна температура повітря очікується в межах +17 - +22 градусів, на заході місцями +15 - +18 градусів.

На півдні та південному сході передбачається завтра +20 - +25 градусів.

Опади в більшості областей України малоймовірні, лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях пройдуть локальні дощі, у Карпатах можливі - сильні.

У Києві 2 вересня буде свіжа погода: вночі +8 - +10 градусів, вдень близько +20 градусів. Дощів не очікується.

"Для любителів позакликати бабине літо, хочу повідомити, що воно вже прийшло", - додала Наталка Діденко.

За її словами, в українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно на Пречисту, 28 серпня, і триває воно до 11 вересня.

"Називають його віковим оксюмороном - молодим бабиним літом", - каже синоптик.

Після нього "на сцену виходить" старе бабине літо. Це відбувається в другій половині вересня та на початку жовтня.

"Про третє ще не хочеться згадувати, але заради паритету скажу - третє бабине літо припадає на середину листопада і вже тоді розпочинаються перші справжні холоди", - підсумувала повідомлення Діденко.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували поступове зниження температури і переважно суху погоду.