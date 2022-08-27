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У Чернігові чоловік на замовлення росіян фотографував укриття шкіл

Це 49-річний уродженець Севастополя, 2016 року переїхав до Чернігова.

У Чернігові чоловік на замовлення росіян фотографував укриття шкіл
Фото: Поліція Чернігівщини

Мешканці Чернігова повідомили до поліції про громадянина, що передавав ворогові інформацію про інфраструктурні об’єкти міста.

Про це інформує Патрульна поліція Чернігівської області у Facebook.

На лінію 102 звернулася директорка однієї з шкіл та повідомила, що на території навчального закладу невідомий фотографував будівлю та сховище. За вказаною адресою негайно направили екіпаж патрульної поліції.

Поліцейські з’ясували, що невідомий – це 49-річний уродженець Севастополя, 2016 року переїхав до Чернігова та отримав статус внутрішньо-переміщеної особи.

"Що робить на території навчального закладу, чоловік пояснити не зміг. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у нього мобільний телефон. Один з встановлених додатків викликав у патрульних підозри. Алгоритм роботи цього мобільного додатку полягає у фотографуванні певних об’єктів та місцевості з точною геолокацією їхнього місця знаходження. Стимулом для користувача є отримання фінансової винагороди", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей застосунок входить до переліку, за допомогою яких ворог отримує розвідувальну інформацію. Служба безпеки України неодноразово інформувала про таке небезпечне програмне забезпечення для мобільних пристроїв.

Чоловік повідомив, що використовував програму з метою додаткового заробітку. Окрім школи, фотографував зупинки громадського транспорту, культові споруди тощо. За надану інформацію про деякі з об’єктів уже отримав плату. Чоловіка одразу доправили до Чернігівського районного управління поліції, туди ж прибули представники СБУ. 

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали агента розвідки армії РФ, який передавав росіянам координати освітніх закладів міста.

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