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Внаслідок обстрілу Харківської області загинув один чоловік. Снаряд влучив у трактор у полі

Росіяни обстрілювали чотири райони. 

Внаслідок обстрілу Харківської області загинув один чоловік. Снаряд влучив у трактор у полі
Фото: скрін

Російська армія за минулу добу обстрілювала Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони Харківської області.

Внаслідок обстрілу Харківського району загинув 71-річний чоловік. Снаряд влучив у трактор у полі. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Телеграм

"В Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати. На лінії зіткнення ворог продовжує обстріли наших позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в напрямку Дементіївки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами. Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу!" – написав він. 

Нагадаємо, під ворожим вогнем цієї ночі перебував центр Харкова. Росія била по Основʼянському і Київському районах. Поранено одну жінку. 

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