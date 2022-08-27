Внаслідок обстрілу Харківської області загинув один чоловік. Снаряд влучив у трактор у полі

Російська армія за минулу добу обстрілювала Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони Харківської області.

Внаслідок обстрілу Харківського району загинув 71-річний чоловік. Снаряд влучив у трактор у полі. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

"В Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати. На лінії зіткнення ворог продовжує обстріли наших позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в напрямку Дементіївки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами. Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу!" – написав він.

Нагадаємо, під ворожим вогнем цієї ночі перебував центр Харкова. Росія била по Основʼянському і Київському районах. Поранено одну жінку.