Великобританія та Україна підписали план дій щодо відновлення транспортної мережі України

Міністри з України та Великобританії підписали історичний Спільний план дій щодо допомоги у відновленні транспортної мережі України. Зокрема, Міністерство транспорту Великобританії пропонує кошти, інженерну експертизу та транспортні засоби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Великобританія передасть 5 автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з Мінінфраструктури над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

В рамках пакету підтримки Укрзалізниці обсягом 10 млн фунтів стерлінгів буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, а також понад 120 контейнерів для транспортування зерна.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив новий пакет оборонної підтримки України вартістю в 54 млн фунтів стерлінгів (63,5 млн доларів).