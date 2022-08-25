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Великобританія та Україна підписали план дій щодо відновлення транспортної мережі України

Серед іншого, Великобританія підтримає Укрзалізницю.

Великобританія та Україна підписали план дій щодо відновлення транспортної мережі України
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Міністри з України та Великобританії підписали історичний Спільний план дій щодо допомоги у відновленні транспортної мережі України. Зокрема, Міністерство транспорту Великобританії пропонує кошти, інженерну експертизу та транспортні засоби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Великобританія передасть 5 автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з Мінінфраструктури над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

В рамках пакету підтримки Укрзалізниці обсягом 10 млн фунтів стерлінгів буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, а також понад 120 контейнерів для транспортування зерна. 

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив новий пакет оборонної підтримки України вартістю в 54 млн фунтів стерлінгів (63,5 млн доларів). 

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