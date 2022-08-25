Укрзалізниця відкорегувала розклад “Бойківського експреса”

Також поїзду додали ще одну зупинку.

“Бойківський експрес” з Києва в Славське змінив час відправлення зі столиці. Крім того, в його маршруті додалась ще одна зупинка.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Перший цього року рейс “Бойківського експреса” №745 Київ - Славсько вже привіз пасажирів до гір”, - повідомили в Укрзалізниці.

Перевізник зазначив, що на прохання пасажирів поїзд буде зупинятись в Стрию.

Тепер потяг курсує щодня о 06:20 зі столиці, о 08:05 у Коростені, о 12:02 у Львові, о 13:10 у Стрию й о 14:05 у Славську.

Нагадаємо, Укрзалізниця спільно з агенцією Gres Todorchuk запустила “потяг до перемоги”, вагони якого курсуватимуть різними напрямками та нагадуватимуть про боротьбу українців проти російської агресії.