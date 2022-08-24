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За півроку російські окупанти завдали збитків довкіллю України майже на 400 млрд гривень

Найбільше шкоди було завдано через забруднення повітря.

За півроку російські окупанти завдали збитків довкіллю України майже на 400 млрд гривень

З 24 лютого зафіксовано майже 2000 фактів заподіяння шкоди довкіллю України військами РФ. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

“Із початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти довкілля, щоб у подальшому змусити його сплатити сповна за скоєне Українському народу”, - йдеться у повідомленні.

Міндовкіллля нарахувало 395 млрд збитків, завданих росіянами екології України. 

З них:

  • 106,3 млрд гривень - водним ресурсам;

  • 8,8 млрд гривень - грунтам;

  • 176,5 - забруднення повітря.

Нагадаємо, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України підрахували суму збитків, які завдали російські загарбники, знищивши Харківський фізико-технічний інститут. Сума збитків становить понад 14 мільярдів гривень.

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