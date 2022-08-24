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На Чернігівщині збили безпілотник росіян

Збили його близько 15.30.

На Чернігівщині збили безпілотник росіян
Фото: Facebook/24 ОМБр імені короля Данила

У Чернігівській області збито ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

"У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони. Близько 15.30 нашими силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вдень 24 серпня протиповітряна оборона збила ворожу ціль над Вінницькою областю.

Також у Черкаській області 24 серпня жителі чули звуки вибухів. Вони лунали під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

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