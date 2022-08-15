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На залізничному вокзалі Харкові відзавтра посилюють заходи безпеки

Пасажирів просять прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправлення потяга, щоб встигнути пройти огляд. 

На залізничному вокзалі Харкові відзавтра посилюють заходи безпеки
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця посилила заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

"Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори", - розповіли в УЗ.

Тепер потрапити на залізничний вокзал можна буде тільки через центральний вхід. Поїзди відправлятимуться з першої платформи.

В Укрзалізниці закликали пасажирів врахувати посилення заходів безпеки і прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправлення поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу. 

Нагадаємо, у червні встановили систему ретельного огляду пасажирів та багажу на Центральному залізничному вокзалі Києва.

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